Verdächtiges Personenaufkommen in der Binger Fußgängerzone

Der Mitteiler gibt weiter an, dass eine körperliche Auseinandersetzung kurz bevorsteht. Eine Person hätte sich auch mit einem Schlagstock bewaffnet. Aufgrund der durch den Mitteiler genannten Anzahl von ca. 20 beteiligten Akteuren, wird die Einsatzörtlichkeit mit zahlreichen Streifen aufgesucht.

Beim Eintreffen der Beamten haben die rivalisierenden Gruppen bereits den Innenstadtbereich fluchtartig verlassen.

Nach erfolgter Sachverhaltsaufnahme kann zunächst "nur" eine Sachbeschädigung zum Nachteil des Supermarkts TEDI festgestellt und aufgenommen werden. Ob es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen beiden Gruppen gekommen ist, kann zum jetzigen Ermittlungsstand nicht festgestellt werden. Auch kann das Mitführen eines Schlagstocks nicht bestätigt werden.

Bei Hinweisen zu den Tätergruppierungen, können diese an die Polizei Bingen mitgeteilt werden.



