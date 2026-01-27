Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung auf der L419 – Zeugen gesucht

Am Samstag, den 17.01.2026, gegen 18:43 Uhr ereignete sich eine mögliche Straßenverkehrsgefährdung auf der L419 zwischen Bingen Kempten und Gau-Algesheim in Richtung Gau-Algesheim.



Hierbei überholte ein BMW das vorausfahrende Fahrzeug und gefährdete beim Einscheren mindestens einen Verkehrsteilnehmer.



Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bingen unter der 06721 905-0 zu melden.



