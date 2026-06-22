Vegetationsbrand; frühe Meldung verhindert Schlimmeres

Kirn, An der Drahtseilbahn (ots) - Am 22.06.2026 gegen 20:00 Uhr meldete eine 14-jährige Jugendliche der Leitstelle der Feuerwehr einen Vegetationsbrand in Kirn.

Durch das schnelle und konsequente Handeln der Jugendlichen konnte die Kirner Feuerwehr den Brand umgehend unter Kontrolle bringen und ablöschen. Zwischen der Alarmierung der hiesigen Dienststelle und dem Ablöschen vergingen noch keine zehn Minuten.

Die Brandursache ist noch unklar, wird aber mit aller Wahrscheinlichkeit mit dem trockenen Wetter einhergehen. Verbrannt sind letztendlich lediglich fünf Quadratmeter Gestrüpp.



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