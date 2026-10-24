Vandalismus – Zeugenaufruf!

Vermutlich in den Morgenstunden des heutigen Samstages wurde ein Waschbecken in den öffentlichen Toiletten am städtischen "Kiesel-Parkplatz" aus der Verankerung gerissen.

Ein Verantwortlicher des geschädigten Kirner Bauhofs schätzt den verursachten Sachschaden auf ca. 2000 Euro. Die Polizeiinspektion Kirn hat die Ermittlungen in dieser gemeinschädlichen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise an hiesige Dienststelle. Hat jemand möglicherweise relevante Beobachtungen getätigt, die rückblickend in einem Zusammenhang zu der Tat stehen könnten?



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