Unversichert und unter Drogeneinfluss

Hierbei stellte sich heraus, dass an dem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Mit Feststellung beschleunigte der Fahrer seinen E-Scooter offensichtlich mit der Absicht, sich der weiteren Kontrollmaßnahme zu entziehen. Der 17-jährige Fahrer konnte allerdings ergriffen und von seinem Gefährt gezogen werden. Neben der nicht vorhandenen Versicherung des E-Scooters ergaben sich Verdachtsmomente hinsichtlich eines zeitnahen Drogenkonsums. Hiermit konfrontiert, räumte der Fahrer einen Konsum kurz vor der Kontrolle ein. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis. Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Im Anschluss wurde der Verkehrssünder an seinen Vater überstellt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen



Telefon: 06721 905-0

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/6qMj62o





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell