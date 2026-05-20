Bad Kreuznach
Untersuchungshaft nach Betäubungsmittelfund
Symbolbild
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Monika Skolimowska/dpa

Im Rahmen eines bei der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach geführten Ermittlungsverfahren, wurde am 18.05.2026 die Wohnung eines 42-jährigen Beschuldigten in Bad Kreuznach von Beamten der Kriminalinspektion Bad Kreuznach durchsucht.

Dabei konnten die Kriminalbeamten über ein Kilogramm Amphetamin sicherstellen. Dem Beschuldigten wurde noch in seiner Wohnung vorläufig festgenommen und am selben Tag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Bad Kreuznach vorgeführt. Dieser hat gegen den Beschuldigten die Untersuchungshaft angeordnet, worauf er in die Justizvollzugsanstalt verbracht wurde.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: kibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ


Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

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