Dabei konnten die Kriminalbeamten über ein Kilogramm Amphetamin sicherstellen. Dem Beschuldigten wurde noch in seiner Wohnung vorläufig festgenommen und am selben Tag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Bad Kreuznach vorgeführt. Dieser hat gegen den Beschuldigten die Untersuchungshaft angeordnet, worauf er in die Justizvollzugsanstalt verbracht wurde.
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Untersuchungshaft nach Betäubungsmittelfund
Dabei konnten die Kriminalbeamten über ein Kilogramm Amphetamin sicherstellen. Dem Beschuldigten wurde noch in seiner Wohnung vorläufig festgenommen und am selben Tag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Bad Kreuznach vorgeführt. Dieser hat gegen den Beschuldigten die Untersuchungshaft angeordnet, worauf er in die Justizvollzugsanstalt verbracht wurde.