Unter Drogeneinfluss und trotz Fahrerlaubnissperre unterwegs

Zuvor war den Beamten aufgefallen, dass der Mann seinen Pkw ohne angelegten Sicherheitsgurt führte.



Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle ergaben sich bei dem 33-Jährigen Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum. Der Fahrer räumte schließlich ein, THC konsumiert zu haben. Einen freiwilligen Urintest vor Ort lehnte er ab.

Bei der weiteren Überprüfung stellte sich zudem heraus, dass gegen den Mann aktuell eine Fahrerlaubnissperre besteht.

Der 33-Jährige wurde zur Polizeidienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der mitgeführte Führerschein wurde sichergestellt.

Gegen den Fahrer wurden entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.



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