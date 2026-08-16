Bad Kreuznach
Unter Drogeneinfluss und trotz Fahrerlaubnissperre unterwegs
Symbolbild
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dpa

Am Sonntag, den 16.08.2026, gegen 13:00 Uhr, kontrollierte eine Streifenbesatzung der Polizei in Bad Kreuznach einen 33-jährigen Autofahrer.

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Zuvor war den Beamten aufgefallen, dass der Mann seinen Pkw ohne angelegten Sicherheitsgurt führte.

Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle ergaben sich bei dem 33-Jährigen Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum. Der Fahrer räumte schließlich ein, THC konsumiert zu haben. Einen freiwilligen Urintest vor Ort lehnte er ab.
Bei der weiteren Überprüfung stellte sich zudem heraus, dass gegen den Mann aktuell eine Fahrerlaubnissperre besteht.
Der 33-Jährige wurde zur Polizeidienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der mitgeführte Führerschein wurde sichergestellt.
Gegen den Fahrer wurden entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ


Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

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