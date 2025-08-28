Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs

Der 21-jährige Mann war den Beamten in so weit bereits bekannt, da dieser in der Vergangenheit mehrfach mit Betäubungsmitteln zu tun hatte. Auch an diesem Tag konnte der zeitnahe Konsum von Betäubungsmitteln bestätigt werden, ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf die Stoffgruppen Marihuana und Kokain. Gegen den jungen Mann wird nun ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wergen dem Führen eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln im öffentlichen Verkehrsraum eingeleitet.



