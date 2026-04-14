Unter Cannabiseinfluss gefahren

Bei der bereits polizeilich in Erscheinung getretenen Person ergaben sich Hinweise auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum, was der Fahrer auch einräumte und den Konsum von Cannabis auf das vergangene Wochenende datierte. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf THC (Cannabis). Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe entnommen. Sollte die Blutprobe den Vortest bestätigen droht dem Fahrer ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500EUR und ein einmonatiges Fahrverbot.



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