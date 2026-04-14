Bingen
Unter Cannabiseinfluss gefahren
Symbolbild
Symbolbild.
dpa

Am 14.04.26 gegen 16:15 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Bingen in der Schultheiß-Kollei-Straße einen 24-jährigen Fahrer eines E-Scooters.

Bei der bereits polizeilich in Erscheinung getretenen Person ergaben sich Hinweise auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum, was der Fahrer auch einräumte und den Konsum von Cannabis auf das vergangene Wochenende datierte. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf THC (Cannabis). Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe entnommen. Sollte die Blutprobe den Vortest bestätigen droht dem Fahrer ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500EUR und ein einmonatiges Fahrverbot.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o


Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

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