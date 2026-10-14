Bingen
Unter Betäubungsmitteleinfluss am Straßenverkehr teilgenommen
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

Am 14.10.2026 wurde durch Beamte der PI Bingen gegen 15:10 Uhr in der Schloßbergstraße in Bingen der Fahrer eines E-Scooters einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Im Verlauf der Kontrolle wurden Anhaltspunkte für den Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt, der 25-jährige Mann bestätigte schließlich regelmäßig Betäubungsmittel in Form von Cannabis zu konsumieren. Dem Mann wurde daraufhin die Weiterfahrt mit dem Elektrokleinstfahrzeug untersagt und die Entnahme einer Blutprobe zu Beweiszwecken angeordnet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o


Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren