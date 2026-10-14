Unter Betäubungsmitteleinfluss am Straßenverkehr teilgenommen

Am 14.10.2026 wurde durch Beamte der PI Bingen gegen 15:10 Uhr in der Schloßbergstraße in Bingen der Fahrer eines E-Scooters einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Im Verlauf der Kontrolle wurden Anhaltspunkte für den Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt, der 25-jährige Mann bestätigte schließlich regelmäßig Betäubungsmittel in Form von Cannabis zu konsumieren. Dem Mann wurde daraufhin die Weiterfahrt mit dem Elektrokleinstfahrzeug untersagt und die Entnahme einer Blutprobe zu Beweiszwecken angeordnet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen



Telefon: 06721 905-0

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/6qMj62o





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell