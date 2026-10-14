Im Verlauf der Kontrolle wurden Anhaltspunkte für den Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt, der 25-jährige Mann bestätigte schließlich regelmäßig Betäubungsmittel in Form von Cannabis zu konsumieren. Dem Mann wurde daraufhin die Weiterfahrt mit dem Elektrokleinstfahrzeug untersagt und die Entnahme einer Blutprobe zu Beweiszwecken angeordnet.
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Unter Betäubungsmitteleinfluss am Straßenverkehr teilgenommen
Im Verlauf der Kontrolle wurden Anhaltspunkte für den Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt, der 25-jährige Mann bestätigte schließlich regelmäßig Betäubungsmittel in Form von Cannabis zu konsumieren. Dem Mann wurde daraufhin die Weiterfahrt mit dem Elektrokleinstfahrzeug untersagt und die Entnahme einer Blutprobe zu Beweiszwecken angeordnet.