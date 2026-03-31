Bingen-Büdesheim
Unter Alkoholeinfluss mit E-Scooter unterwegs
Symbolbild
dpa

Am frühen Morgen des Dienstags, dem 31.03.2026, kontrollierte eine Streife der Polizei Bingen gegen 00:10 Uhr im Bereich der Hitchinstraße die 32-jährige Fahrerin eines E-Scooters.

Lesezeit 1 Minute



Im Rahmen der Kontrolle nahmen die Beamten bei der Fahrerin deutlichen Alkoholgeruch wahr. Nachdem die Frau zunächst jeglichen Alkoholkonsum abstritt, räumte sie schließlich ein, im Verlauf des Abends alkoholische Getränke zu sich genommen zu haben.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Für die Dame war die Fahrt an dieser Stelle beendet; zu Beweiszwecken wurde ihr eine Blutprobe entnommen.

Die Polizei weist nochmals darauf hin, dass ein E-Scooter rechtlich als Kraftfahrzeug gilt. Daher stellt bereits eine alkoholbedingte Beeinflussung ab einem Wert von 0,5 Promille - auch ohne Ausfallerscheinungen - eine Ordnungswidrigkeit dar und wird mit einer Geldbuße von mindestens 500 Euro geahndet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o


Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren