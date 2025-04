Unfallschäden nach Windstoß

Im Verlauf des 02.04.2025 wurde die Polizei in Bad Kreuznach zu mehreren Verkehrsunfällen, auf Grund des temporär aufkommenden Windes, gerufen.

In mehreren Fällen waren die Fahrzeuginsassen vom aufkommenden Wind so überrascht, sodass eine Kollision mit den daneben parkenden Fahrzeugen nicht mehr verhindert werden konnte.



Die Fahrzeuginsassen wurden durch die Polizeibeamten auf die Verantwortlichkeit beim Türöffnen hingewiesen. Insgesamt entstanden bei allen beschädigten Fahrzeugen oberflächliche Lackschäden.



