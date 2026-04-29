Nach kurzem Verbleib an der Unfallstelle verließ der etwa 16jährige Fahrer des E-Scooters die Örtlichkeit unter Hinterlassung seines schwarz-grauen Sturzhelmes der Marke IXS. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Bad Kreuznach unter Tel. 0671-88110.
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Unfallflucht mit E-Scooter - Sturzhelm zurückgelassen
Nach kurzem Verbleib an der Unfallstelle verließ der etwa 16jährige Fahrer des E-Scooters die Örtlichkeit unter Hinterlassung seines schwarz-grauen Sturzhelmes der Marke IXS. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Bad Kreuznach unter Tel. 0671-88110.