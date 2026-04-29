Sponheim
Unfallflucht mit E-Scooter - Sturzhelm zurückgelassen
Symbolbild
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Friso Gentsch dpa

Am 22.04.2026, 16:30 Uhr, kam es in Sponheim, im Bereich des ehemaligen Marmorwerkes an der Einmündung der Kreisstraßen 54 und 55, zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines E-Scooters.

Nach kurzem Verbleib an der Unfallstelle verließ der etwa 16jährige Fahrer des E-Scooters die Örtlichkeit unter Hinterlassung seines schwarz-grauen Sturzhelmes der Marke IXS. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Bad Kreuznach unter Tel. 0671-88110.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ


Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

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