Unfallflucht mit E-Scooter - Sturzhelm zurückgelassen

Am 22.04.2026, 16:30 Uhr, kam es in Sponheim, im Bereich des ehemaligen Marmorwerkes an der Einmündung der Kreisstraßen 54 und 55, zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines E-Scooters.

Nach kurzem Verbleib an der Unfallstelle verließ der etwa 16jährige Fahrer des E-Scooters die Örtlichkeit unter Hinterlassung seines schwarz-grauen Sturzhelmes der Marke IXS. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Bad Kreuznach unter Tel. 0671-88110.



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