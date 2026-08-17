Unfallflucht mit abgemeldetem Fahrzeug auf der Ochsenbrücke



Vor Ort stellte die Streife fest, dass ein Opel Corsa mit auswärtigen Kennzeichen die Wilhelmstraße in Richtung Bosenheimer Straße gefahren war und aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit der Brückenbegrenzung kollidierte. Der Fahrer flüchtete fußläufig in Richtung Innenstadt. Es lag nur eine vage Beschreibung vor.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die Kennzeichen auf einen Opel Meriva ausgegeben waren. Der verunfallte Opel Corsa ist seit einigen Wochen außer Betrieb gesetzt. Ermittlungen an der Halteranschrift in einem Stadtteil von Bad Kreuznach ergaben, dass dort der entsprechende Meriva ohne Kennzeichen stand. An der Anschrift konnte zunächst niemand angetroffen werden.



Kurios wird es dann gegen 22.10 Uhr als der Ehemann der Halterin des Opel Corsa selbst in einen Verkehrsunfall in Bad Kreuznach-Planig verwickelt war und hier von der aufnehmenden Streife über den Vorfall in Kenntnis gesetzt wurde. Dieser zeigte sich ungläubig und erklärte, dass der abgemeldete Corsa vor dem Anwesen gestanden hatte und auch die Schlüssel im Fahrzeug gelegen hatten. Derzeit ist unklar, wer den Unfall auf der Ochsenbrücke verursacht hat.

Das Fahrzeug wurde zwecks Spurensuche sichergestellt.



Zeugen werden gebeten sich zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671/8811-0

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell