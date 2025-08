Unfallflucht im Kohlenweg

Am Dienstag, 5. August, zwischen 8 und 10:10 Uhr, kam es im Bereich des Parkplatzes Kohlenweg in Bad Kreuznach zu einer Unfallflucht.

Ein geparkter schwarzer Renault Laguna wurde hierbei an der Beifahrertür, dem vorderen rechten Radlauf und Schweller durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Hinweise zu dem unfallflüchtigen Verursacherfahrzeug an die Polizei Bad Kreuznach, Tel. 0671-88110.



