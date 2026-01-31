Unfallflucht endet auf der Bremsscheibe

In der Ortsmitte kam es infolge von Unachtsamkeit zu einer eher unfreiwilligen Kollision mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw.



Obwohl an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden entstand, setzte der Fahrer seine Fahrt zunächst fort. Die Flucht gestaltete sich jedoch zunehmend schwierig: Zunächst verabschiedete sich der rechte Reifen, wenig später auch die dazugehörige Felge. Unbeeindruckt davon wurde die Fahrt auf der Bremsscheibe fortgesetzt.



Erst mehrere Kilometer später, auf der K97 zwischen Monzingen und Merxheim, war die Reise endgültig beendet – das Fahrzeug war nun nicht mehr fahrbereit. Die zuvor zurückgelegte Strecke hinterließ neben Fahrzeugteilen auch Sachschaden an der Asphaltdecke.



Nach dem unfreiwilligen Halt erkannte der Fahrer schließlich seinen Fehler und meldete sich selbstständig bei der Polizei. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.



