Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Rangieren auf dem Parkplatz einen dort geparkten BMW. Der BMW wurde dabei auf einen Blumenkübel gedrückt. Mögliche Zeuge werden gebeten, sich bei der Polizei in Kirn zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Kirn
Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K
Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell
Unfallflucht auf Parkplatz vom Wellnesshotel – Zeugen gesucht
