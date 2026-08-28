Bad Kreuznach
Unfall zwischen Auto und geparktem Baustellenanhänger - eine leicht verletzte Person
Symbolbild

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dpa

Am Freitag, den 28.08.2026 gegen 09:07 Uhr, kam es auf der L236 bei Rüdesheim zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem geparkten Baustellenanhänger.

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Der Fahrzeugführer befuhr die L236 mit seinem PKW aus Bad Kreuznach kommend in Fahrtrichtung Rüdesheim. Aufgrund körperlicher Beschwerden beabsichtigte der Fahrzeugführer nach rechts auf den dortigen Bus-Sonderstreifen zu fahren. Auf dem besagten Sonderstreifen parkte ordnungsgemäß ein Baustellenanhänger mit ausgefahrenen Auffahrschienen. Der Autofahrer fuhr auf die Auffahrschiene des Anhängers auf und kippte hierdurch zur linken Seite um.

Durch das Unfallgeschehen wurde der Fahrer des PKW leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme sowie das Abschleppen des PKW wurde die L236 vollgesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ


Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

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