Unfall durch betrunkenen Fahrzeuginsassen

Das mit vier Personen besetzte Fahrzeug befuhr die B9 aus Richtung Trechtingshausen kommend in Richtung Bingen. Aufgrund von Meinungsverschiedenheiten zwischen den Insassen und dem Beifahrer über das Fahrtziel, zog Letzterer aus Unmut unvermittelt die Handbremse des Fahrzeugs. Der 19-jährige Fahrer verlor durch die blockierenden Hinterräder die Kontrolle über das Fahrzeug, welches daraufhin rechtsseitig in einer Steinmauer einschlug und mit Totalschaden auf der Straße zum Stehen kam. Mit Ausnahme des Beifahrers wurden die drei weiteren Insassen zur weiteren Untersuchung und mit Verdacht auf leichte Verletzungen in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Bei der Sachverhaltsaufnahme konnte eine deutliche Alkoholisierung beim Beifahrer festgestellt werden, weshalb diesem zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen wurde.

Die B9 wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme über knapp 1h vollgesperrt. Der Beifahrer wird sich nun wegen Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Körperverletzung strafrechtlich verantworten müssen.



