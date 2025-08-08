Unfall auf der B41 bei Kirn Hellbergtunnel - Fahrzeug kippt auf die Fahrerseite

Etwa 200 Meter vor dem Hellbergtunnel bei Kirn kam sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf den Grünstreifen.



In der Folge lenkte sie nach links, wodurch das Fahrzeug seitlich kippte und schließlich auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand kam. Am Pkw entstand ein Totalschaden, das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.



Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.



Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Fahrtrichtung Bad Kreuznach gesperrt, was zu Verkehrsbeeinträchtigungen führte. Neben der Polizei waren auch die Feuerwehr, die Straßenmeisterei sowie der Rettungsdienst im Einsatz.



