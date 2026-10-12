Unerlaubte Entsorgung von Altöl - Polizei bittet um Zeugenhinweise





Nach bisherigen Erkenntnissen lud ein bislang unbekannter Täter mehrere Behältnisse mit Altöl an Wald- und Straßenrändern ab. Die Ablagerungen wurden auf den Strecken zwischen Odernheim am Glan und Duchroth sowie zwischen Odernheim am Glan und Rehborn festgestellt.



Der genaue Tatzeitraum ist bislang nicht bekannt. Es ist möglich, dass die Ablagerungen bereits in den Nachtstunden oder den frühen Morgenstunden des 12.10.2026 erfolgten. Festgestellt wurden diese im Zeitraum zwischen 08:00 Uhr und 09:30 Uhr.



Die Polizeiinspektion Kirn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere werden Zeugen gesucht, die in den Nacht- oder Morgenstunden verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der genannten Strecken beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können.



Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.



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