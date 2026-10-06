Uneinsichtiger Verkehrsteilnehmer fährt trotz Fahrverbots zur Polizeiinspektion Bingen

Der 38-jährige Beschuldigte konnte durch den Vollzugsdienst angetroffen werden, zeigte sich jedoch uneinsichtig, stieg in seinen PKW und fuhr - unter Ankündigung die Sachlage durch die Polizei klären zu lassen - davon. Tatsächlich erschien der Beschuldigte kurz darauf bei der Polizei Bingen. Hier wurde er abermals über das bereits eingetretene Fahrverbot aufgeklärt. Trotz weiter bestehendem Unverständnis über die Maßnahme konnte der Führerschein nun beschlagnahmt werden. Gegen den uneinsichtigen Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.



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