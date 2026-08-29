Bad Kreuznach
Unbekleideter Radfahrer flüchtet nach Kollision mit geparktem PKW
Symbolbild
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Oliver Berg/dpa

Am Freitag, 28.08.2026, gegen 23.58 Uhr meldeten aufmerksame Zeugen, dass in Bad Kreuznach, Heddesheimer Straße ein unbekleideter Radfahrer aus bislang ungeklärter Ursache gegen einen geparkten PKW fuhr und anschließend flüchtete.

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Ein nachfolgender Zeuge konnte den Radfahrer kurz verfolgen und videografieren bevor er ihn aus den Augen verlor.
Aufgrund eines vorangegangen Einsatzes um 21.30 Uhr mit einer teils unbekleideten männlichen alkoholisierten Person im Stadtgebiet lag der Verdacht nahe, dass es sich hier um den flüchtigen Unfallbeteiligten handeln könnte.
Die Wohnanschrift wurde aufgesucht. Der unfallbeteiligte 33-jährige Radfahrer konnte schlafend und alkoholisiert in seinem Bett angetroffen werden. Er wurde eindeutig identifiziert.
Der Mann wurde zwecks Blutentnahme mit zur Dienststelle genommen. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.
Am geparkten PKW entstand ein Schaden von ca. 500,-EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ


Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

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