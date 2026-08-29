Unbekleideter Radfahrer flüchtet nach Kollision mit geparktem PKW

Ein nachfolgender Zeuge konnte den Radfahrer kurz verfolgen und videografieren bevor er ihn aus den Augen verlor.

Aufgrund eines vorangegangen Einsatzes um 21.30 Uhr mit einer teils unbekleideten männlichen alkoholisierten Person im Stadtgebiet lag der Verdacht nahe, dass es sich hier um den flüchtigen Unfallbeteiligten handeln könnte.

Die Wohnanschrift wurde aufgesucht. Der unfallbeteiligte 33-jährige Radfahrer konnte schlafend und alkoholisiert in seinem Bett angetroffen werden. Er wurde eindeutig identifiziert.

Der Mann wurde zwecks Blutentnahme mit zur Dienststelle genommen. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Am geparkten PKW entstand ein Schaden von ca. 500,-EUR.



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