Unbekannter wirft Bierflasche vom Parkhausdach auf Kinderwagen

Eine Bierflasche habe den Kinderwagen eines Passanten am Fußende getroffen und sei dann auf dem Boden aufgeschlagen. Zu diesem Zeitpunkt habe sich ein 6 Monate altes Baby darin befunden, welches nur um wenige Zentimeter verfehlt wurde. Die zweite Flasche sei mittig in der Fußgängerzone aufgeschlagen.



Die Polizeibeamten konnten den Beschuldigten, trotz intensiver Absuche, nicht mehr antreffen. Der Vater des Kindes gab an, dass eine Person auf dem Dach mit einer Taschenlampe geleuchtet und auf Ansprache geflüchtet sei. Vermutlich die gleiche Person habe zuvor die beiden Glasflaschen nach unten geworfen. Glücklicherweise wurde niemand getroffen bzw. verletzt. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und bittet die Bevölkerung um Mitteilung etwaiger Informationen zum Täter/ Sachverhalt.



