Unbekannter Täter nach Pfefferspray-Angriff flüchtig





Nach bisherigen Erkenntnissen griff ein bislang unbekannter männlicher Täter die drei Geschädigten körperlich an und sprühte ihnen Pfefferspray ins Gesicht. Anschließend flüchtete er in Richtung Mühlenstraße. Offenbar war es zuvor zu verbalen Streitigkeiten zwischen den Beteiligten gekommen.



Die drei Geschädigten erlitten Verletzungen im Gesichtsbereich und wurden vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt.



Der Täter wird als etwa 180 cm groß und 18 bis 23 Jahre alt beschrieben. Er soll ein südländisches Erscheinungsbild haben und zum Tatzeitpunkt eine rote Mütze getragen haben.



Trotz einer umgehend eingeleiteten Nahbereichsfahndung durch mehrere Streifenwagenbesatzungen konnte der Täter nicht festgestellt werden.



Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Täters geben können, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden.



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