Unbekannter schlägt zweimal bei Kaufhaus zu - Lego-Sets entwendet

Der Täter suchte das Objekt im Verlauf der Nacht gleich zweimal auf.



Erster Vorfall gegen 03:10 Uhr



Nach bisherigen Erkenntnissen schlug ein bislang unbekannter Täter gegen 03:10 Uhr eine Schaufensterscheibe des Geschäfts ein. Als Tatwerkzeug diente vermutlich ein größerer Stein, der am Tatort aufgefunden wurde. Eine Anwohnerin wurde durch das Klirren der Scheibe wach und konnte beobachten, wie der Täter drei hochwertige Lego-Sets aus der Auslage entwendete.



Täter kehrt zurück



Gegen 04:00 Uhr meldete sich die Zeugin erneut bei der Polizei. Der Täter war zum Tatort zurückgekehrt und schlug die bereits beschädigte Scheibe weiter ein. Der Unbekannte flüchtete ohne weitere Beute in Richtung Teichweg.

Der Täter trug demnach eine Graue Jacke, dunkle Hose und ein Basecap.

Hinweise zum Täter oder Tatgeschehen an die Polizei in Kirn.



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