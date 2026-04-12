Kirn
Unbekannter schlägt zweimal bei Kaufhaus zu - Lego-Sets entwendet
Symbolbild
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Oliver Berg/dpa

In der Nacht zum Sonntag, den 12.04.2026, kam es am August-Bebel-Platz in Kirn zu einem Einbruchdiebstahl in ein örtliches Kaufhaus.

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Der Täter suchte das Objekt im Verlauf der Nacht gleich zweimal auf.

Erster Vorfall gegen 03:10 Uhr

Nach bisherigen Erkenntnissen schlug ein bislang unbekannter Täter gegen 03:10 Uhr eine Schaufensterscheibe des Geschäfts ein. Als Tatwerkzeug diente vermutlich ein größerer Stein, der am Tatort aufgefunden wurde. Eine Anwohnerin wurde durch das Klirren der Scheibe wach und konnte beobachten, wie der Täter drei hochwertige Lego-Sets aus der Auslage entwendete.

Täter kehrt zurück

Gegen 04:00 Uhr meldete sich die Zeugin erneut bei der Polizei. Der Täter war zum Tatort zurückgekehrt und schlug die bereits beschädigte Scheibe weiter ein. Der Unbekannte flüchtete ohne weitere Beute in Richtung Teichweg.
Der Täter trug demnach eine Graue Jacke, dunkle Hose und ein Basecap.
Hinweise zum Täter oder Tatgeschehen an die Polizei in Kirn.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K


Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

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