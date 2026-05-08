Umfangreiche Zweiradkontrollen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Kontrollstellen befanden sich unter anderem an der BBS in der Ringstraße, an der ADS Hargesheim sowie in der Bosenheimer Straße und am Kreisverkehr Ringstraße / Alzeyer Straße. Im weiteren Verlauf wurden zudem mobile Kontrollen durchgeführt.



Trotz schneller Verbreitung der Kontrollmaßnahmen in sozialen Netzwerken sowie widriger Wetterbedingungen kontrollierten die Einsatzkräfte insgesamt 53 Fahrzeuge. Hierbei handelte es sich unter anderem um 15 E-Scooter, 13 Mofas beziehungsweise Roller, 14 Fahrzeuge der 125er-Klasse, vier Motorräder, sechs Pkw sowie ein Quad.



Bei sechs Fahrzeugen war die Betriebserlaubnis erloschen. In zahlreichen Fällen konnten keine vorschriftsmäßigen beziehungsweise unvollständige Fahrzeugpapiere vorgelegt werden.



Darüber hinaus wurden drei Strafanzeigen eingeleitet, darunter zwei Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Vier Fahrzeugführern wurde aufgrund nicht vorschriftsmäßiger Fahrzeuge die Weiterfahrt untersagt.



Ein Pkw war zudem unberechtigt mit Händlerkennzeichen unterwegs.



Neben den repressiven Maßnahmen führten die Einsatzkräfte auch verkehrserzieherische Gespräche, unter anderem mit Fahrradfahrern hinsichtlich der Benutzung von Gehwegen.



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