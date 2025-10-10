Überwachung des Durchfahrtsverbots

Am frühen Nachmittag kontrollierte eine Streifenbesatzung im Bereich Hochstetten-Dhaun OT Karlshof die Einhaltung des Durchfahrtsverbots gemäß Verkehrszeichen 250 auf einem dort befindlichen Wirtschaftsweg.



In einem relativ kurzen Zeitraum musste die Streife sechs Fahrzeugführer anhalten und sanktionieren, die die Beschilderung offenbar missachtet hatten. Laut bundeseinheitlichem Bußgeldkatalog beträgt das zu Buche fallende Verwarnungsgeld bei Zuwiderhandlung in solchen Fällen 50 Euro.

Aufgrund des beachtlichen Fahrzeugaufkommens werden weitere Kontrollen stattfinden.



