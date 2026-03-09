Überprüfung Fahrtüchtigkeit von LKW-Fahrern

Am Montag, 09.03.2026 führte die Polizei Bad Kreuznach im Zeitraum von 06:30 Uhr Uhr bis 07:20 Uhr eine Überprüfung von LKW-Fahrern mit dem Schwerpunkt der Einhaltung der Fahrtüchtigkeit auf dem Parkplatz eines Unternehmens in Bad Kreuznach durch.



Im Rahmen der Kontrolle wurden insgesamt 12 Lastkraftwagen überprüft.

Die Fahrer standen über das Wochenende auf dem Parkplatz und warteten am heutigen Tag auf ihre Beladezeit.



Bei zwei Fahrern stellten die eingesetzten Kräfte deutlichen Alkoholeinfluss fest. Den beiden Fahrern wurde daraufhin das Losfahren zum Beladen untersagt.

Die Fahrzeugschlüssel wurden präventiv sichergestellt.

Die übrigen Kontrollen verliefen ohne nennenswerte Beanstandungen.



