Im Rahmen der Kontrolle wurden insgesamt 12 Lastkraftwagen überprüft.
Die Fahrer standen über das Wochenende auf dem Parkplatz und warteten am heutigen Tag auf ihre Beladezeit.
Bei zwei Fahrern stellten die eingesetzten Kräfte deutlichen Alkoholeinfluss fest. Den beiden Fahrern wurde daraufhin das Losfahren zum Beladen untersagt.
Die Fahrzeugschlüssel wurden präventiv sichergestellt.
Die übrigen Kontrollen verliefen ohne nennenswerte Beanstandungen.
Überprüfung Fahrtüchtigkeit von LKW-Fahrern
