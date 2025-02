Trunkenheitsfahrt

Am 28.02.25 gegen 16:45 Uhr meldete ein besorgter Verkehrsteilnehmer einen in Schlangenlinien fahrenden PKW mit Anhänger bei Sprendlingen.

Während der Anfahrt der Streife bleibt das genannte Gespann offensichtlich grundlos an der L415 im Ortseingang Sprendlingen stehen und kann hier schließlich auch einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 37-jährige Fahrer aus dem Landkreis Bad Kreuznach zeigte sich stark alkoholisiert und völlig desorientiert. Er konnte der Streife gegenüber nicht angeben wo er sich tatsächlich befindet. Er wähnte sich auf dem Nachhauseweg und bemerkte dabei offensichtlich nicht, dass er die falsche Richtung eingeschlagen hatte. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,20 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten und mit einer mehrmonatigen Fahrerlaubnissperre rechnen müssen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen



Telefon: 06721 905-0

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/6qMj62o





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell