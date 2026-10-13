Bingen
Trunkenheitsfahrt unter dem Einfluss von Alkohol und Cannabis

Symbolbild

dpa

Am 13.10.26 kontrollierten Beamte der PI Bingen gegen 15:40 Uhr einen männlichen Fahrer eines E-Scooters in der Mainzer Straße in Bingen.

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Im Rahmen der Kontrolle konnte deutlicher Atemalkoholgeruch von dem 29-jährigen Mann ausgehend wahrgenommen werden, ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 0,63 Promille. Zudem konnten bei dem Mann auch Anhaltspunkte für den Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt werden, was durch einen Drogenschelltest auf Urinbasis bestätigt wurde, welcher positiv auf die Stoffgruppe Cannabis (THC) reagierte. Dem Mann wurde daraufhin zwecks Beweissicherung eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Straf- sowie Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Zu guter Letzt konnte bei dem Mann auch noch ein Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt werden, was ebenfalls ein Verstoß gegen das Waffengesetz darstellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o


Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

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