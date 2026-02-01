Bei der 48-jährigen Fahrerin wurden dabei alkoholbedingte Ausfallerscheinungen festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab dann einen Wert von 1,33 Promille.
Der Beschuldigten Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Kirn
Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K
Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell
Trunkenheit im Verkehr