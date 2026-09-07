Trickdiebstahl durch falschen Hausmeister - Polizei sucht Zeugen



Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich ein bislang unbekannter Mann unter einem Vorwand das Vertrauen der Geschädigten. Er gab sich gegenüber der Bewohnerin als neuer Hausmeister des Anwesens aus.

Der Mann behauptete, dass es aufgrund der Hitze zu Schäden an den Wasserleitungen im Haus gekommen sei und nun durch "Mikrorisse Flüssigkeit in die Hauswand eindringe", die wiederum zu "Explosionen der Stromleitungen" führen könne.

In diesem Zusammenhang erklärte der Täter, dass sich in der Wohnung befindliche Goldanteile in Schmuck und Geldscheinen auf den Schaden auswirken, beziehungsweise diesen sogar beschleunigen könnten.

Während die Geschädigte ihre Kleiderschränke zwecks Begutachtung der dahinterliegenden Wände auf Aufforderung des falschen Hausmeisters ausräumen sollte, entwendete dieser währenddessen den Goldschmuck sowie Bargeld und verlässt daraufhin unbemerkt die Wohnung.



Der Täter wurde wie folgt beschrieben: ca. 45-55 Jahre alt, deutscher Phänotyp, unauffällige Statur und Größe, dunkle kurze Haare, Vollbart (ohne Oberlippenbart), sprach akzentfreies Deutsch, trug legere Kleidung



Die Polizei Bad Kreuznach bittet Personen, die am Samstag, 05.09.2026, im Bereich der Straße "Am Jahrmarktstreppchen" verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zur Identität des beschriebenen Mannes machen können, sich bei der Polizei Bad Kreuznach zu melden. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671 88110.



Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche: Hausbewohner sollten unbekannte Personen, die sich als Hausmeister, Handwerker oder Mitarbeiter von Versorgungsunternehmen ausgeben und unter einem Vorwand die Herausgabe oder das Vorzeigen von Bargeld oder Wertgegenständen verlangen, nicht in die Wohnung lassen und keinesfalls Wertsachen übergeben. Im Zweifelsfall sollte die Identität der Person über die Hausverwaltung oder das jeweilige Unternehmen überprüft und die Polizei verständigt werden.



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