Trickdiebstahl beim Geldwechseln

Bad Sobernheim, Malteserstraße (ots) - Am vergangenen Donnerstag (06.

03.2025) wurde eine hilfsbereite 88-Jährige Opfer eines Trickdiebstahls vor ihrer eigenen Haustür.

Ein bislang unbekannter männlicher Täter näherte sich der Dame gegen 11:00 Uhr, als sich diese vor der Haustür aufhielt. Der unbekannte Täter fragte die Dame, ob sie ihm Geld wechseln könnte.

Beim anschließenden Heraussuchen des Wechselgeldes aus der Geldbörse, entwendete der Täter zunächst unbemerkt einen dreistelligen Betrag aus dieser.

Die 88-Jährige bemerkte den Diebstahl erst einige Zeit später.



Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach einem ca. 1,80m großen und schlanken Mann, welcher komplett dunkel gekleidet gewesen sein soll. Hinweise nimmt wie gewohnt die Polizeiinspektion in Kirn entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn



Telefon: 06752 156-0

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K





Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell