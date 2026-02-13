Traktor verliert Diesel zwischen Martinstein und Kirn

Am heutigen Mittag kam es auf der Strecke zwischen Martinstein und Kirn zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei, nachdem ein Traktor aufgrund eines technischen Defekts über mehrere Kilometer hinweg Diesel verloren hatte.





Verkehrsteilnehmer meldeten die auffällige Spur der Polizei, woraufhin umgehend Einsatzkräfte alarmiert wurden. Durch eine Streife der Polizei konnte der verantwortliche Traktor im Bereich des alten Steinbruchs, in Verlängerung des Halmer Wegs, festgestellt werden. Der Spur folgend konnte der Beginn auf der B41 in der Ortslage Martinstein ausgemacht werden. Die betroffenen Straßenabschnitte mussten teilweise gesichert werden. Die Feuerwehr sowie die zuständige Straßenmeistereien sind mit der notwendigen Reinigung betraut.



Rückfragen sind unter untenstehender Kontaktadresse möglich.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn



Telefon: 06752 156-0

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K





Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell