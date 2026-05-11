Tragischer Verkehrsunfall bei Wallhausen



Der 94-jährige Fahrer kam im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Böschungsmauer. Die beiden Insassen des schwer beschädigten Kleinwagens wurden von der Freiwilligen Feuerwehr geborgen und noch vor Ort der notärztlichen Versorgung übergeben.

Die 90-jährige Beifahrerin kam in ein Krankenhaus und verstarb dort später. Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Unfallwagen wurde von einem Abschleppdienst im Anschluss an die Unfallaufnahme abgeschleppt. Weitere Verkehrsteilnehmer waren an dem Verkehrsunfall nicht beteiligt.



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