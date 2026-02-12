Totalschaden nach Wildunfall



Der 23-jährige Fahrer eines SUV befuhr am Donnerstag, den 12. Februar 2026, um 00.40 Uhr, die Landstraße in Richtung Wonsheim. Im Anschluss an eine Rechtskurve erkannte er das Tier mitten auf der Straße. Trotz sofortiger Vollbremsung rutschte der Mann aus der Verbandsgemeinde Alzey-Land mit seinem PKW von der Fahrbahn und überschlug sich im angrenzenden Feld.

Der Fahrer blieb unverletzt, an dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, ein Abschleppunternehmen sorgte für den Abtransport.



