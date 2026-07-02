Bad Kreuznach
Tierischer Einsatz auf der B48 - Entenfamilie sorgt für kurzzeitige Straßensperrung
Auf dem Bild sind die Enteneltern und ihre 13 Küken zu sehen.
Auf dem Bild sind die Enteneltern und ihre 13 Küken zu sehen.
Polizeidirektion Bad Kreuznach

Ein ungewöhnlicher Einsatz beschäftigte am heutigen Morgen Polizei und Kommunalen Vollzugsdienst auf der B48 (Höhe Bahnhof Bad Münster am Stein): Gemeldet wurde eine Entenfamilie, die sich auf der Bundesstraße aufhielt.

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Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten zwei Elterntiere und 13 Küken fest. Da sich die Tiere teilweise auf der Fahrbahn bewegten, wurde die B48 zunächst in einer Fahrtrichtung gesperrt, um sowohl den Verkehr als auch die Entenfamilie zu schützen.

Im weiteren Verlauf setzte die Entenfamilie ihren Weg in Richtung einer Bahnunterführung fort. Da die Gefahr bestand, dass die Tiere auf die angrenzenden Bahngleise gelangen könnten, wurde der Kommunale Vollzugsdienst der Stadt Bad Kreuznach (KVD) zur Unterstützung hinzugezogen.

Gemeinsam gelang es den Einsatzkräften, die Entenfamilie sicher einzufangen. Der KVD übernahm anschließend die weiteren Maßnahmen, sodass die gefiederten Verkehrsteilnehmer ihre Reise an geeigneter Stelle fortsetzen konnten.

Der Einsatz endete erfreulicherweise ohne Verletzungen - weder bei den eingesetzten Beamten noch bei den beiden Enten und ihren 13 Küken.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ


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