Tierischer Besuch auf der Polizeidienststelle - Schildkröte in der Kirner Altstadt aufgefunden





Die beiden Männer hatten das Tier kurz zuvor neben der Fahrbahn sitzend in der Kirner Altstadt aufgefunden. Wie die Schildkröte dorthin gelangte, ist derzeit unklar. Es kann weder ausgeschlossen werden, dass sie aus einer privaten Haltung entlaufen ist, noch dass sie ausgesetzt wurde.



Nach einer kurzen Inobhutnahme auf der hiesigen Polizeidienststelle durfte die Schildkröte anschließend sogar mit einem "Streifenwagen-Taxi" in ihre vorläufige Pflegestelle umziehen. Dort wird sie bis auf Weiteres fachgerecht versorgt.



Der Besitzer der Schildkröte sowie Personen, die Hinweise auf die Herkunft des Tieres geben können, werden gebeten, sich mit der hiesigen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Sollte sich herausstellen, dass die Schildkröte mutwillig zurückgelassen wurde, könnte dies einen Verstoß gegen tierschutzrechtliche Vorschriften darstellen.



Die Polizei Kirn bedankt sich ausdrücklich bei den beiden Findern, die das Tier entdeckt, sich seiner angenommen und es wohlbehalten zur Dienststelle gebracht haben. Durch ihr umsichtiges Handeln konnte die Schildkröte schnell in sichere Obhut übergeben werden.



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