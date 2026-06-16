Tierische Rettungsaktion in Kirn



In einem Mehrfamilienhaus fielen mehrere Entenküken aus ihrem Nest in einen Lichtschacht, aus dem sie nicht selbständig wieder entkommen konnten. Selbst die Entenmutter war nicht in der Lage, den sechs kleinen Küken zu helfen, weshalb Anwohner die Polizei benachrichtigten. Indem sie durch die engen Fenstergitter in den Lichtschacht kletterten, war es den Beamten möglich die Küken einzusammeln und in Sicherheit zu bringen. Auf der Dienststelle kümmerten sich mehrere Beamte darum, die aufgeregten Küken aufzuwärmen und mit Wasser und Futter zu versorgen.

Danach wurden die Küken, da die Entenmutter nicht mehr aufgefunden werden konnte, in Rücksprache mit dem örtlichen Tierschutzverein an einen lokalen Entenhalter übergeben, der die sichtlich erleichterten Tiere in seine Gruppe aufnahm.



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