Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte in der Fußgängerzone Bad Kreuznach

Die eingesetzten Polizeibeamten können auf Höhe des REWE-Marktes in der Mannheimer Straße den 44-jährigen männlichen Verantwortlichen antreffen und einer Personenkontrolle unterziehen.



Im Rahmen der durchgeführten Kontrolle zeigt sich der Verantwortliche durchweg unkooperativ und höchst aggressiv gegenüber den eingesetzten Kräften. Er schreit die Beamten an und beleidigt sie mit diversen Schimpfwörtern. Eine Personalienfeststellung ist nicht möglich. Zudem skandiert er lautstark verfassungswidrige Parolen.



In seinem unberechenbaren Zustand baut der Verantwortliche sich vor den Beamten auf und geht in aggressiver Weise auf diese zu. Um einen unmittelbar bevorstehenden Angriff abzuwenden wird er zu Boden gebracht. Eine Fesselung war zunächst nicht möglich, da sich der Verantwortliche erheblich gegen die polizeiliche Maßnahme gewehrt hat.



Im Anschluss wird der nunmehr Beschuldigte auf die Dienststelle in Bad Kreuznach verbracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wird. Daraufhin wird er nach richterlicher Anhörung dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt. Verletzt wurde durch den Einsatz weder der Beschuldigte, noch die eingesetzten Kräfte.



Gegen den Beschuldigten werden nun diverse Strafanzeigen eingeleitet.



Die polizeiliche Maßnahme entfaltet aufgrund der örtlichen und zeitlichen Gegebenheiten große Öffentlichkeitswirksamkeit.



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