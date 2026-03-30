Bad Kreuznach
Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte in der Fußgängerzone Bad Kreuznach
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am Montag, den 30.03.2026 ergehen gegen 16:25 Uhr über Notruf mehrere Anrufe aufgrund einer lautstark herumschreienden Person in der Fußgängerzone in Bad Kreuznach.

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Die eingesetzten Polizeibeamten können auf Höhe des REWE-Marktes in der Mannheimer Straße den 44-jährigen männlichen Verantwortlichen antreffen und einer Personenkontrolle unterziehen.

Im Rahmen der durchgeführten Kontrolle zeigt sich der Verantwortliche durchweg unkooperativ und höchst aggressiv gegenüber den eingesetzten Kräften. Er schreit die Beamten an und beleidigt sie mit diversen Schimpfwörtern. Eine Personalienfeststellung ist nicht möglich. Zudem skandiert er lautstark verfassungswidrige Parolen.

In seinem unberechenbaren Zustand baut der Verantwortliche sich vor den Beamten auf und geht in aggressiver Weise auf diese zu. Um einen unmittelbar bevorstehenden Angriff abzuwenden wird er zu Boden gebracht. Eine Fesselung war zunächst nicht möglich, da sich der Verantwortliche erheblich gegen die polizeiliche Maßnahme gewehrt hat.

Im Anschluss wird der nunmehr Beschuldigte auf die Dienststelle in Bad Kreuznach verbracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wird. Daraufhin wird er nach richterlicher Anhörung dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt. Verletzt wurde durch den Einsatz weder der Beschuldigte, noch die eingesetzten Kräfte.

Gegen den Beschuldigten werden nun diverse Strafanzeigen eingeleitet.

Die polizeiliche Maßnahme entfaltet aufgrund der örtlichen und zeitlichen Gegebenheiten große Öffentlichkeitswirksamkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ


Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

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