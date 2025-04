Sturz zweier Kinder durch die Decke eines leerstehenden Gebäudes in Stromberg

Glück im Unglück hatten am heutigen Nachmittag am Ende zwei Kinder in Stromberg: Die beiden neun und zwölf Jahre alten Jungen aus Mainz und Umgebung betraten ein nicht gegen Zutritt gesichertes, unbewohntes Gebäude in der Ortsmitte von Stromberg, als sie beide durch eine baufällige, aus Dachpappe und Spanplatten bestehende Decke brachen und ca. sechs Meter in die Tiefe stürzten. Die beiden Kinder erlitten Verletzungen an Kopf, Knie, Ellenbogen und Schulter und wurden schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt, in ein Mainzer Krankenhaus verbracht.