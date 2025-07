Am 01.07.2025 wurde gegen 17:50 Uhr der Stromausfall in den Ortsgemeinden Sprendlingen, St. Johann und Badenheim gemeldet. Circa 6000 Anwohner waren von dem Stromausfall betroffen.

Als mögliche Ursache kam eine Beschädigung eines Transformators in Schwabenheim an der Selz in Frage. Dies konnte durch den Netzbetreiber bislang nicht abschließend bestätigt werden. Während des Stromausfalles mussten fünf beatmungspflichtige Personen durch den Rettungsdienst weiter versorgt werden. Es kam zu keiner medizinischen Gefährdung der Personen. Eine weitere Person musste aus einem steckengebliebenen Aufzug durch die Feuerwehr befreit werden. Durch die Feuerwehr wurden Infostellen in den Ortsgemeinden eingerichtet, sowie Lautsprecherdurchsagen durchgeführt. Nach erfolgreicher Zusammenarbeit aller beteiligten Behörden konnte letztlich gegen 21:05 Uhr in den besagten Ortsgemeinden der Strom wieder vollumfänglich genutzt werden. Durch den Stromausfall wurden weder Personen- noch Sachschäden gemeldet.



