Polizeiinspektion Kirn
Straßenverkehrsgefährdung; beteiligter Zeuge gesucht!
Symbolbild
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Oliver Berg/dpa

Odernheim, L234, Höhe Ortseingang Staudernheim (ots) - Am Dienstag dem 01.09.2026 gegen 22:20 Uhr kam es auf der L234 in Höhe des Ortseingangs von Staudernheim zu einer Straßenverkehrsgefährdung aufgrund eines Überholmanövers.

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Hierbei wurde ein 46-jähriger Linienbusfahrer im Verlauf einer unübersichtlichen Linkskurve von einem Ford-Fahrer überholt. Aufgrund einem entgegenkommenden Fahrzeuges musste der Linienbusfahrer sein Fahrzeug stark abbremsen, um ein Unfallgeschehen zu vermeiden. Hierbei verletzte dieser sich leicht an seiner Hand. Gegen den Ford-Fahrer wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Im Zuge der Ermittlungen wird nun der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges gesucht. Derzeit liegen weder zu der Art des Fahrzeuges noch zu der Person Erkenntnisse vor. Die Polizeiinspektion Kirn bittet um Meldung unter der 06752 1560.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K


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