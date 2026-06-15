Stark alkoholisierter Mann beleidigt und attackiert Einsatzkräfte



Die Rettungskräfte beabsichtigten dort, einen stark alkoholisierten 48-jährigen Mann medizinisch zu versorgen, der zuvor bewusstlos in der Fußgängerzone gelegen hatte. Als die Rettungskräfte an den Mann herantraten, verhielt er sich ihnen gegenüber äußerst aggressiv.

Auch gegenüber den eintreffenden Polizeibeamten zeigte sich der Mann aggressiv und skandierte lautstark Parolen mit volksverhetzendem Inhalt. Als sich die Beamten dem Mann näherten, begann dieser unvermittelt, nach ihnen zu treten und zu schlagen.

Nach kurzer Zeit konnte der Mann durch die anwesenden Polizeibeamten fixiert und gefesselt werden. Nach einer ersten medizinischen Begutachtung durch den Rettungsdienst vor Ort wurde er anschließend in ein Krankenhaus verbracht.

Gegen den 48-jährigen Mann wurden unter anderem Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Volksverhetzung eingeleitet.



Alle Beteiligten blieben durch den Einsatz unverletzt.



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