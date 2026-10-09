Sprendlingen
Sprendlingen - Brand in einem Einfamilienhaus
Symbolbild
Symbolbild.
dpa

Am Freitag, den 09.10.2026 kam es in einem Einfamilienhaus im Ortskern von Sprendlingen zu einem Brand.



Beim Eintreffen der Feuerwehr befanden sich die vier Bewohner außerhalb des Gebäudes. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer im Schlafzimmer des Obergeschosses zügig löschen und ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude verhindern.

Das Gebäude wurde durch den Brand und die starke Rauchentwicklung erheblich beschädigt und ist derzeit nicht bewohnbar. Eine der beiden im Haus befindlichen Katzen verendete infolge des Brandes.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-100
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o


Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

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