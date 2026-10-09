Sprendlingen - Brand in einem Einfamilienhaus





Beim Eintreffen der Feuerwehr befanden sich die vier Bewohner außerhalb des Gebäudes. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer im Schlafzimmer des Obergeschosses zügig löschen und ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude verhindern.



Das Gebäude wurde durch den Brand und die starke Rauchentwicklung erheblich beschädigt und ist derzeit nicht bewohnbar. Eine der beiden im Haus befindlichen Katzen verendete infolge des Brandes.



Die Brandursache ist derzeit noch unklar.



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