Spiegel touchiert und geflüchtet; Zeugen gesucht!

Am Donnerstag, dem 30.01.2025 kam es in der Zeit von 16:30 Uhr bis 20:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Meckenbacher Weg.



Ein bislang Unbekannter war mit seinem Fahrzeug auf dem Meckenbacher Weg stadtauswärts unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache touchierte der unbekannte Fahrzeugführer den linken Außenspiegel eines schwarzen Hyundai, welcher ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand vor der Einmündung zur Breslauer Straße parkte.

Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Am geparkten Hyundai entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro.



Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Kirn unter der 06752-156-0 zu melden.



Polizeiinspektion Kirn



Telefon: 06752 156-0

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K





