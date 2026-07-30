Sperrung und Verkehrsbeeinträchtigung der B41 aufgrund Verkehrsunfall

Auf der zweispurigen Richtungsfahrbahn wollte die Verkehrsunfallverursacherin mit ihrem PKW einen auf der rechten Richtungsfahrbahn befindlichen PKW überholen. Hierbei übersah sie den bevorrechtigten PKW, der sich bereits auf der linken Richtungsfahrbahn befand und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge verletzten sich beide Unfallbeteiligte leicht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste abgeschleppt werden. Die Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle nahm eine Stunde Zeit in Anspruch und musste für diesen Zeitraum voll gesperrt werden, was zu einem Rückstau führte.



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