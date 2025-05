Sicherheitstag zur Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Raum am 13.05.2025

Im Rahmen von Kontrollmaßnahmen der Kriminalinspektion Bad Kreuznach am Dienstag, dem 13.05.2025 anlässlich eines landesweiten Sicherheitstages konnten in der Bad Kreuznacher Innenstadt zwei mit Haftbefehl gesuchte Personen festgenommen und in die JVA Rohrbach verbracht werden.