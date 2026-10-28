Im Großen Sitzungssaal der Kreisverwaltung Bad Kreuznach haben ihre Vertreter jetzt eine Sicherheitskooperation für Bad Kreuznach unterzeichnet und damit ihre bestehende, vertrauensvolle Zusammenarbeit vertieft. Unterzeichnet wurde die Kooperation am 27.10.2026 von der Landrätin des Landkreises Bad Kreuznach Bettina Dickes, dem Oberbürgermeister der Stadt Bad Kreuznach Emanuel Letz, Polizeidirektor Sebastian Schick, Leiter der Polizeidirektion Bad Kreuznach, sowie Polizeioberrat Holger Bloßfeld als Vertreter der Bundespolizei.



Im Mittelpunkt der Sicherheitskooperation stehen die engere Abstimmung der beteiligten Behörden, die gemeinsame Präsenz im öffentlichen Raum und eine verstärkte Präventionsarbeit. Neben abgestimmten Kontrollen sind gemeinsame Fußstreifen und Bürgersprechstunden vorgesehen, um den direkten Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern zu stärken. Zudem soll die Zusammenarbeit mit bestehenden und neuen Netzwerkpartnern unter den Behörden ausgebaut werden, um Herausforderungen frühzeitig zu erkennen und gemeinsam Lösungen zu entwickeln.



Die Aktivitäten werden bedarfsgerecht und entsprechend der jeweiligen Zuständigkeiten ausgestaltet. Dazu zählen beispielsweise Kontrollen von E-Scooter-Fahrern, die Ansprache von störenden Personen an bekannten Treffpunkten, Vorgehen gegen illegale Abfallbeseitigung sowie weitere anlassbezogene Kontrollen.



Um gemeinsame Schwerpunkte festzulegen, wurde eine Lenkungsgruppe aus der Landrätin, dem Oberbürgermeister und dem Leiter der Polizeidirektion Bad Kreuznach eingerichtet. Vertreter der Bundespolizei werden anlassbezogen hinzugezogen. Die strategische Ausrichtung wird halbjährlich überprüft und weiterentwickelt. Eine abgestimmte Presse- und Öffentlichkeitsarbeit begleitet die Zusammenarbeit.



"Für uns ist der enge Austausch mit Kreis und Stadt ein entscheidender Baustein, um Präventionsarbeit und operative Maßnahmen wirksam miteinander zu verzahnen", betont Polizeidirektor Sebastian Schick. Holger Bloßfeld von der Bundespolizei ergänzt: "In vielen Bereichen arbeiten wir im Alltag bereits zusammen. Eine Kooperationsvereinbarung ist also naheliegend und gibt uns die notwendige Flexibilität in der Zusammenarbeit."



"Mit dieser Sicherheitskooperation setzen wir ein klares Zeichen: Sicherheit entsteht durch Zusammenarbeit. Wir wollen, dass sich die Menschen in unserem Kreis sicher fühlen und tatsächlich sicher sind - und das erreichen wir nur gemeinsam", betont Landrätin Bettina Dickes. Oberbürgermeister Emanuel Letz erklärt: "Die enge Abstimmung zwischen Stadt, Kreis, Polizei und Bundespolizei ist ein echter Mehrwert für Bad Kreuznach. Wir bündeln unsere Kräfte, um im öffentlichen Raum präsent zu sein und schnell auf Herausforderungen reagieren zu können."



Die Sicherheitskooperation gilt für die Stadt Bad Kreuznach; für die Bundespolizei gilt sie ausschließlich auf dem Gebiet der Eisenbahnen des Bundes. Sie ist mit der heutigen Unterzeichnung in Kraft getreten und zunächst auf ein Jahr befristet. Wird sie nicht gekündigt, läuft sie automatisch auf unbestimmte Zeit weiter.



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